RTÜK Başkanı Şahin, Saraybosna'da temaslarda bulundu
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RTÜK Başkanı Şahin, Saraybosna'da temaslarda bulundu

RTÜK Başkanı Şahin, Saraybosna'da temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformu'nca yarın Mostar'da düzenlenecek "10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" etkinliğine katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Şahin, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldi.

Şahin, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ziyaretinin ardından Kovaçi Şehitliği'ne gelerek merhum İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

RTÜK heyeti olarak yarınki etkinliğe katılacaklarını söyleyen Şahin, "Gelmişken son devrin hem kahramanı hem gazisi hem de Bilge Kral'ının mezarını ziyaret ettik." dedi.

Şahin, yarın da Mostar kentinde resmi temaslarda bulunacak, daha sonra şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konser vereceği "10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri"ne katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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