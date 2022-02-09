RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

İhlas Haber Ajansı, Hidayet Türkyılmaz - Politika
 - Güncelleme:

RTÜK Başkanı Şahin: "Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili...

RTÜK Başkanı Şahin: " Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Politika

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türk Mukavemet Teşkilatı, Ebubekir Şahin, Ayşenur Arslan, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title