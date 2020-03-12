RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den akademisyenlere çağrı İletişim fakültelerinin yöneticileri ve hocalarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün tek başına, toplumumuzu gerçekten rencide eden, dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla tek başına mücadele etmesi mümkün değil" dedi.

İletişim fakültelerinin yöneticileri ve hocalarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün tek başına, toplumumuzu gerçekten rencide eden, dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla tek başına mücadele etmesi mümkün değil" dedi.



"RTÜK-Üniversite Buluşmaları" ismiyle gerçekleştirilen ve periyodik olarak düzenlenecek olan toplantıların ilki Maslak Hilton Otel'de gerçekleşti. İletişim Fakültelerinin yöneticileri ve hocalarıyla sıcak temas sağlayan RTÜK, ilerleyen aşamalarda sürece öğrencileri de dahil edecek. Toplantıya İstanbul ve KKTC'de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinden yaklaşık 40 akademisyen katılım sağladı. Program, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşmasıyla başladı. Şahin, "Üniversitelerle çok değerli çalışmalar yaparak toplumumuzun ne istediğini veya ne vermemiz gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de çok daha değerli yapımları toplumumuza vermek istiyoruz"



Orta öğretim ve lise dönemlerinde de medya okur-yazarlığını çok önemsediğini belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tek başına, toplumumuzu gerçekten rencide eden ve çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü bozacak olan programlar, kadına karşı şiddette duyarlı olmayan programlar veya toplumumuzun dini ve manevi değerlerine saygılı olmayan programlarla tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bu topyekün mücadele ile olacak bir şey, burada sizlere de çok fazla görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bilinçli yetişen iletişimciler, daha sonra görev yaptığı yerlerde bu kurallara daha fazla dikkat ederek işin içine girecekler. Üç, üç buçuk saat televizyon izleyen bir toplumun olduğu Türkiye'de çok daha değerli birikimleri ve yapımları biz toplumumuza vererek onların gelişimine katkı sağlayacak yapıya sahip olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Üniversitelerle çok değerli çalışmalar yaparak toplumumuzun ne istediğini veya ne vermemiz gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz. Ayrıca biz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak orta öğretimde ve lise öğretim dönemlerinde medya okur-yazarlığını çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA