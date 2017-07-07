Rtib'ten Mtso'ya Ziyaret

Rusya ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına Malatya'da düzenlenen toplantıya katılan Rusya-Türk İşadamları Birliği heyeti Malatya TSO'yu ziyaret etti.



Toplantı öncesi gerçekleşen ziyarette konuşan Rusya-Türkiye İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, Malatya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Malatya'nın toprakları çok özel ve güzel insanları yetiştirmiştir. Bunun gururu ve onuru içerisindeyiz. Rusya,Türkiye ilişkilerinin nasıl bir katkı sağlarız diye bugün buradayız" diye konuştu.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise Malatya'nın son yollarda ticari ve sosyal alt yapısını güçlendiren bir şehir olduğunu ifade ederek, "Malatya şuanda 800 bin nüfusu ile sanayileşen bir kentimiz" dedi.



Kentte bulunan 2 organize sanayi bölgesinde toplam 275 işletmenin faaliyette olduğunu ifade eden Erkoç, buralarda ise yaklaşık 22 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de büyük desteği ile Malatya'nın cazibe merkezleri arasında yer aldığını da vurgulayan Erkoç, "Malatya'nın cazibe merkezinde yer alması kente ilgi ve alakayı daha da arttırdı." İfadelerine yer verdi.



Şuan da 336 firmanın yatırım için müracaat ettiğini belirten Başkan Erkoç, "Bu firmalarının yatırımlarının tümünün gerçekleşmesi halinde yaklaşık 40 binin üzerinde bir istihdam söz konusu. Biz biran önce cazibe merkezlerine yapılan müracaatların neticelendirilmesini arzu ediyoruz" dedi.



Malatya'nın istikrarlı ve huzurlu bir kent olduğunun altını çizen Erkoç, bu nedenle de yatırım için Malatya'nın ideal bir şehir olduğunu vurguladı. - MALATYA