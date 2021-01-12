RS (Radyo Sputnik) FM frekansı kaç? RS FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? RS FM radyo frekans numarası!
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RS (Radyo Sputnik) FM frekansı kaç? RS FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? RS FM radyo frekans numarası!

12.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:50
RS (Radyo Sputnik) FM frekansı kaç? RS FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? RS FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki RS FM frekans numarası kaçtır? RS FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki RS FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? RS FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm RS FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için RS FM frekans numaraları!

RS FM (RADYO SPUTNİK) İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

RS FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 97.8
Ankara : 96.2
İzmir : 91.0
Bursa : 101.4
Kocaeli : 90.2

RS FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak RS FM radyosunu açabilirsiniz.

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