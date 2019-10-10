Rövşen Abdullaoğlu'nun kitabı Türkiyede!

10.10.2019 08:20

Temmuz ayında Destek Yayınevi tarafından yayımlanan kitap kısa sürede satış rekoru kırmayı başardı. Klasik bir kişisel gelişim kitabından farklı olarak size ne yapmanız gerektiğini dikte ETMEYEN, sadece hayattaki düğümleri çözmek için mükemmel pratik önerilerde bulunan kitap, Türk okurların ve bloggerların büyük ilgisini kazandı. Türkiye'de yayımlanan kişisel gelişim kitapların okuru pek çok olmasa da bu kitap ilgiyi üzerine çekti.

Peki Rövşen Abdullaoğlu kimdir? Ne gibi başarılar kazandı? Yazdığı kitaplarda neleri anlatıyor?

Rövşen Abdullaoğlu Abdullayev; 28 Eylül 1978'de Bakü'de aydın bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Filozof, Doğu Bilimci ve Psikologdur. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'ni bitirdikten sonra farklı üniversitelerde Doğu ve Batı felsefesi, teoloji, oryantalizm alanlarında eğitim aldı. Moskova'da Pozitif Teknolojiler ve Konsalting Enstitüsü'nün Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu.

Rövşen Abdullaoğlu'nun bugüne kadar irfan, felsefe, motivasyon psikolojisi, kişisel gelişim ve roman türünde 26 kitabı yayımlandı. Yazar, motivasyon kitaplarında Batı ve Doğu psikolojisine yönelir, teolojik ve psikolojik yaklaşımları sentezleyerek yeni motivasyon yöntemleri sunar. Bu türdeki; Arkadaki Köprüleri Yakın, Her İnsan Hükümdardır, Zor Olsa Da Hayat Devam Ediyor, İsyan, Korkular kitapları Rövşen Abdullaoğlu'na kısa sürede geniş bir okur kitlesi kazandırdı.

Zor Olsa Da Hayat Devam Ediyor kitabı 2019 yılında Türkiye'de basıldı ve kısa sürede Türk okurların beğenisiyle karşılandı.

Azerbaycan'da binlerce okurun hayatını değiştiren ve bestseller olmuş bu kitap; geçmişi geçmişte bırakarak başarısızlıklardan nasıl ders çıkaracağınızı, isteklerinizi ve gizli potansiyelinizi hedeflere doğru nasıl yönlendireceğinizi gösterip, kuru nasihat çerçevesinden çıkarak insana hayatını kökten değiştirme yöntemleri önerip becerilerini gerçekleştirmek için özgüven duygusu aşılamaktadır. Pozitif bakış açısına sahip olabilmek için her şeyin en güzel tarafını ve kendimiz için faydalı olabilecek en üstün amaçları arayıp bulmayı öneren kitap, ünlü insanların zorlukları nasıl yendiklerini de anlatarak okur için güzel motivasyon örnekleri sunuyor.

Rövşen Abdullaoğlu'nun roman türündeki kitabı akıcı anlatımıyla da psikolojik konuları ele almaktadır. İlk psikolojik romanı olan Lübnanlı bir göçmenle Amerikalı futbolcu arkadaşının hayatını anlatan Bu Şehirde Kimse Yoktur romanı, özel bir başarı sağlayarak 2016–2018 yıllarında Azerbaycan'da en çok satan kitap oldu.

Yazarın savaş kâbusundan, Srebrenitsa soykırımının acı sonuçlarından ve modern çağın en büyük kâbusu olan intiharlardan bahseden ikinci romanı Raylara Yatan Adam da çok büyük bir başarı yakaladı. Kitabın ilk baskısı iki hafta içerisinde tükendi.

2018 yılında entelektüel psikolojik polisiye tarzında yazılan Abaddon romanı okurla buluştu. İrlanda'nın sakin bir liman şehrindeki korkunç cinayetleri anlatan kitabın ilk baskısı sadece üç saat içerisinde tükendi. İlginç polisiye konusu ile birlikte, derin entelektüel-psikolojik motifleri olan kitap, insanın sonsuz mücadelesi, özgüven, sevgi, yalnızlık konularını da kapsamaktadır.

Yazar, dünya görüşünü ve yaratıcılık faaliyetini geliştirmek amacıyla pek çok Avrupa, Asya İskandinav ve uzak Afrika ülkelerine seyahat etmektedir. Gezileri sırasında karşılaştığı ilgi çekici gerçekleri kitaplarında, makalelerinde, fotoğraf ve video röportajlarında okurlar ile paylaşmaktadır.

Daha önce güreş ve judoda uluslararası yarışmalara katılan Rövşen Abdullaoğlu günümüzde de aktif sporla ilgilenerek sağlıklı hayat tarzını ve spor felsefesini genç takipçilerine de aşılamaktadır.

Yazar, aynı zamanda danışman ve eğitimcidir. Psikoloji, kişisel gelişim, motivasyon gibi konulardaki seminerlerde danışmanlık yapmanın yanı sıra çeşitli üniversite ve okullarda konuşmalar yapmaktadır.

Kaynak: Bültenler