Römorkun altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Çankırı'da ekinini boşaltmak için kaldırdığı römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ünür köyü Aşağı Mahalle'de yaşayan Şakir Koçer (56), tarlasındaki ekinleri biçtikten sonra buğday yüklü römorku boşaltmak için deposuna geldi.

Koçer'in havaya kaldırdığı römorkta arıza meydana geldi. Sorunu çözmek için römorkun altına giren Koçer, aracın üzerine düşmesi sonucunu yaşamını yitirdi.

Şakir Koçer'in cesedi, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA