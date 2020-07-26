Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, koronavirüs tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı. 27 Temmuz'dan itibaren Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.
26.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:41
Romanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.
Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.
14 GÜN KARANTİNA UYGULANMAYACAK
27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.
Kaynak: AA