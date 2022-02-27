Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat'in doğum günü için yazdığı her satır duygu yüklü

Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan çift ve boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat ve Kenan Doğulu engelleri aştı. Evliliklerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde çok mutlu.

"EN TATLI ŞANSIMSIN"

Güzel oyuncunun doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Kenan Doğulu, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü. Ünlü şarkıcı, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı. Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.