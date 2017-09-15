Romanlar Uyuşturucuyla Mücadele İçin Dernek Kurdu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Roman vatandaşlar, ailelerini uyuşturucudan kurtarmak ve mahallelerinde gerçekleşen satışları engellemek için dernek kurdu.



Karacabey Saadet Mahallesi'nde kurulan derneğin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Karacabey Saadet Mahallesi'nin Muhtarı ve aynı zamanda Gençleri Koruma ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Uzer, göreve geldiğinde uyuşturucu ile mücadele için mahalle halkına söz verdiğini söyledi. Konuşurken duygulu anlar yaşayan Uzer,"Bu uyuşturucu illetiyle mücadele için ant içtim. Derneğimizin açılmasına bile müsaade etmeyen insanlarımız var. Gençlerimiz eriyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Daha 1 saat öncesi bonzai kullandığı için 1 gencimiz hastaneye kaldırıldı. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, hep birlikte uyuşturucu ile mücadele etmek gerektiğini söyledi. Başkan Özkan,"Toplumda çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda millet olarak, devlet olarak topyekün seferberlik oluşturmalıyız. Her şeyden önemlisi, ailelerin evlatlarına sahip çıkması ve onları takip etmesiyle sonuç alabiliriz" dedi.



Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ise, devlet olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını fakat sadece bunun yeterli olmayacağını belirtti. Yolcu, sivil toplum örgütleriyle birlikte hep beraber bu sorunun aşılabileceğini söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise yaptığı konuşmasında, "Bu konuda herkese görev düşüyor. Herkes sorumluluk duyarsa bu sorun ortadan kalkar. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Onların en güzel şekilde yetişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Açılışta ayrıca Karacabey Belediyesi tarafından "Maddeye değil hayata bağlan" isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.



Programın sonunda protokol üyeleri tarafından derneğin açılış kurdelesi kesildi. - BURSA