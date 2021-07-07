Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler
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Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni şarkıcı Murat Övüç, dün Bursa'da düzenlenen roman düğününde sahne aldı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Övüç, düğünde parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini söyledi. Düğün sonrası karakola gidip şikayetçi olmak istediğini de söyleyen fenomen, "Hukuki bir işlem avukatınıza gidin diyerek bizi tıpış tıpış yolladılar" dedi.

1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen birçok kısıtlama kaldırıldı. Bunların başında da nişan ve düğün gibi etkinlikler geldi. Yasakların ardından bir roman düğününe katılan fenomen ve şarkıcı Murat Övüç ise talihsiz bir olay yaşadı.

"SAHNEYE ÇIKMAZSAN BURADAN CESEDİN ÇIKAR"

Dün akşam düğünde sahneye çıkan Övüç, ekibinin ve kendisinin parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini anlattı. Instagram hesabından video paylaşarak yaşadıklarını anlatan fenomen, şunları söyledi: "Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler. Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler. Romanlar çok kaliteli insanlar. Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor. Müzisyenlerin ve benim para verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler."

Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler

"KARAKOLDAN TIPIŞ TIPIŞ YOLLADILAR"

Düğün sonrası karakola gittiğini ancak oradan da beklendiği cevabı alamadığını söyleyen Murat Övüç, "Sonra karakola gittim ve durumu anlattı. Onlar da 'Bu hukuki bir işlem avukatınıza gidin' dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler" dedi.

Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler
Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
HAKAN ARSLANOĞLU: Evinde yapamaz menemen sosyal medyada fenomen :)
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Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler - Haberler Magazin
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