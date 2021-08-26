Roma - Trabzonspor ne zaman, hangi kanalda? Roma - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Roma - Trabzonspor maçı

UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Roma - Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.