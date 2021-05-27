Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor
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Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor

Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki Roma dönemine ait Kuruköprü, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, "Eşi benzeri olmayan bu yapının atıl vaziyette olması bizleri üzüyor.

KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki Roma dönemine ait Kuruköprü, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, "Eşi benzeri olmayan bu yapının atıl vaziyette olması bizleri üzüyor. Köprünün tadilatının yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi yakınlarında bulunan Kuruköprü, 8'inci yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildi. 172 metre uzunluk, 16 metre yükseklik, 1 sivri, 13 de yuvarlak kemeri bulunan köprüde zamanla bakımsızlık nedeniyle yıkılma ve dökülmeler başladı. Geçen süreçte restore edilmeyen köprünün bir bölümü yıkıldı. Diğer bölümleri ise, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 

'TESCİLİ 2012'DE YAPILDI'Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, tarihi köprünün yok olma tahlikesi yaşadığını belirterek, "Mahallemize ismini veren köprümüz tarihi Roma köprüsüdür. Köprümüz su kemeri olarak da ifade edilir. Gürpınar Mahallesi üzerinden çıkan suyun Kayseri'ye ulaştırılması amacıyla yapılmıştır. Tescili 2012 yılında yapılan köprünün kültür varlıklarına devri gerçekleşti. Roma dönemine ait köprümüz şu an atıl vaziyette. Biz mahalle sakinleri olarak köprünün tadilatının yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köprümüz tarih bakımından Kayseri Kalesi ile eş değerde olduğu söyleniyor. Eşi benzeri olmayan bu yapının atıl vaziyette olması bizler üzüyor" diye konuştu.  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tarihi köprünün restore edilecek yapılar arasında yer aldığını belirterek, ödenek beklendiğini bildirdi.

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Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor
Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor
Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor
Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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