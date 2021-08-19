Roma hangi ülkenin takımı? Trabzonspor'un rakibi Roma hangi ligde yer alıyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Roma hakkında detaylar araştırılıyor. Roma hakkında Roma hangi ülkenin takımı ve Trabzonspor'un rakibi Roma hangi ligde yer alıyor?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşılaşıyor. Maç tüm detayları ile merak edilirken Roma'nın hangi ülkenin takımı olduğu merak edildi. Peki, Roma hangi ülkenin takımı? Trabzonspor'un rakibi Roma hangi ligde yer alıyor?

ROMA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

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Associazione Sportiva Roma, daha çok bilinen adıyla AS Roma veya Roma, Roma'da kurulu, İtalyan futbol kulübüdür. 1927 yılında bir birleşme ile oluşturulan Roma 1950'lerin başında bir sezon hariç (1951-1952) İtalyan birinci futbol liginde her zaman yer almıştır.

Roma tarihinde üç kez Serie A şampiyonluğu, dokuz kez Coppa Italia şampiyonluğu, bir kez de Fuar Şehirleri Kupası (1960-1961) şampiyonluğu yaşamıştır. Aynı zamanda birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi (1983-1984) ve UEFA Kupası'nda (1990-1991) final oynama başarısı göstermiştir.

Maçlarını ezeli rakip olduğu SS Lazio ile birlikte 70 634 kişilik Olimpiyat Stadyumu'nda oynamaktadır. 72.000 kişilik oturma kapasitesi ile sadece Giuseppe Meazza Stadyumu'nunki daha fazladır kendi benzerleri içinde İtalya'da ikinci en büyük stadyumdur. Unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Aldair için 6 numaralı formayı müzeye kaldırmışlardır. Takımın En çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu Francesco Totti'dir.

AS Roma, 2013-14 sezonunda oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak Serie A'ya en iyi başlangıç yapan takım unvanını ele geçirmiştir. Daha önceki rekor 2005-06 sezonunda oynadığı 9 maçta 9 galibiyet alan Juventus'a aitti. 2011 yılının Eylül ayında kulübün eski başkanı Thomas R. DiBenedetto 2016 yılında AS Roma'nın yeni stadına kavuşacağını açıklamıştır.