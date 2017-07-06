Rolls-Royce Londra'da "Muhteşem Sekiz Phantom" Sergisi Düzenliyor

Sergi, lüks dünyasının kalbinin attığı Mayfair bölgesindeki Bond caddesinde bulunan Bonhams'da yapılacak. Sir Malcolm Campbell'ın kullandığı otomobili Phantom 2 Continental'i de sergilenecek Phantomlardan biri olacak.

Sir Malcolm Campbell'ın Phantom 2 Otomobilinin Hız Serüveni 1930'lu yıllarda Sir Malcolm Campbell yeni kara hızı rekorunu kırdığı sırada, onu zafere taşıyacak ve zaferini kutlamasını sağlayacak Rolls Royce ile yakın ilişkiyi kurmaya başladı.

Campbell 1932 yılının sonunda dünya kara hızı rekorunu bir değil tam 6 kez kırarak kazandığı prestijli Grand Prix yarışlarından sonra, kral 5. Henry tarafından şövalye ilan edilmişti.

Artık o yeryüzünün en hızlı adamıydı. Geriye kanıtlayacak hiç bir şeyi kalmamıştı.

Buna rağmen oldukça huzursuz ruh hali devam ediyordu. Saatte 400 mil hız sınırına çıkmak istiyordu. Otomobili Blue Bird'ü bu hız seviyesine çıkarabilecek tek motorun 2500 beygir gücü üreten 36.5 litrelik Rolls-Royce R aero motor olduğuna inanıyordu.

22 Şubat 1933'te Blue Bird, Rolls-Royce motoruyla ilk kez çalışarak, Daytona Beach Florida'da saatte 272 mil (438 km/s) hızla yeni dünya hız rekorunu kırdı.

Bir ay sonrasında da Campbell, yeni bir Ago 1 Phantom II Continental'in kişisel teslimatını alarak zaferini kutluyordu.

Continental, 1930'da bir yıl önce piyasaya çıkan Phantom II'nin sportif versiyonu olarak tanıtıldı. Geliştirilmiş denge ve yaylanmaya sahip Continental, Campbell'in standartlarına göre yaklaşık olarak iki buçuk ton ağırlığında olan ve saatte 95 mile ulaşan hızıyla bir otomobil için makul sayılabilecek kabiliyete sahipti.

Motor Magazine dergisi Phantom II Continental' için güçlü, akıcı, keyifle kontrol edilebilen kolay ve safkan araç olduğuna dair otomobili anlatan bir makale yayınladı.

Ago 1, karoser ustası Barker tarafından standart gezinti salonu olarak tasarlanmıştı.

Campbell gezinti salonuna bazı Bespoke modifikasyonları da eklemişti.

Bunlar, kablosuz bir set, yangın söndürücü, spot ışığı, dokuz inç uzunluğunda normalden daha uzun egzoz borusu,klakson boynuzu ve sireni kapsıyordu.

Halka açık yollarda bile Campbell'in hızlı gitmekten duyduğu mutluluk iyi biliniyordu.

Açıkçası hız kralı, insanların bu yollardan onun geçtiğini görmelerini istedi.

Otomobilin rengi soluk maviydi. Koyu mavi deri döşeme ve siyah tavan ile tamamlanmıştı. Campbell, Phantom II için "Bugüne kadar üretilen en iyi ''Rolls-Royce" başlıklı tanıtım broşürünü kaleme alırken muhtemelen büyük keyif almış olmalıydı.