Roksan Kunter kimdir, kaç yaşında? Spor spikeri Roksan Kunter Özkan nereli?

Spor spikeri Roksan Kunter kimdir? Son olarak Bein Sports yayınlarında gördüğümüz isimlerden olan Roksan Kunter kaç yaşında, nereli? Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in torunlarından Osman Nami Osmanoğlu'nun torunu ve eski basketbolcu Erman Kunter'in kızı olan Roksan Kunter Özkan hayatı ve biyografisi!