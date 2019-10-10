10.10.2019 22:05

Roketin düşme anı kamerada

Geçici görevle Akçakale'de çalışan Cihan Güneş, patlama anında saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu

Ceylanpınar'daki roketli saldırıda ölen 11 yaşındaki Elif'in cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verilecek

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad bölgesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan roketin kaymakamlık binasının önüne düşme anı kameralara anbean yansıdı. Yaklaşık bir yıldır geçici görevlendirme ile Akçakale'de çalışan Cihan Güneş, PKK-YPG terör örgütünün Telabyad'dan yaptığı roketli saldırıda hayatını kaybetti.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-PYG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri sınır ötesinde ilerlemeye devam ederken terör örgütü de sınır illerdeki sivilleri hedef alıyor. Telabyad'dan atılan roketlerden biri ilçe kaymakamlık binasının önüne düştü. Roketin düştüğü anlar ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Roketin düştüğü anlarda ise Kaymakamlık bahçesinden çıkmaya çalışan Cihan Güneş, patlamadan kaçamadı. Yaklaşık 2 yıl önce 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan ve 1 yıl önce ise geçici görevlendirme ile Akçakale'de Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, patlamayla birlikte etrafa saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu. Ağır yaralanan Maliye Memuru Cihan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Cihan Güneş'in cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Güneş'in cenazesi, yarın düzenlenecek resmi törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Küçük Elif'in cenazesi Şanlıurfa'da

Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve tedavi gördüğü Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Elif Terim'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Elif'in cenazesi otopsi için Şanlıurda Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Küçük kızın cenazesinin otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edileceği öğrenilirken, cenazenin gece Ceylanpınar Mezarlığı'nda defin edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA