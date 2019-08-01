Rögar kapağında yangın - NEW
-43. caddedeki yangından detay -İtfaiye ekiplerinden detay -43. caddede trafiğin aksaması NEW YORK - New York'ta şiddetli yağmurun etkili olmasının ardından 43. caddede bulunan rögar kapağında yangın çıktı.
-43. caddedeki yangından detay
-İtfaiye ekiplerinden detay
-43. caddede trafiğin aksaması NEW YORK - New York'ta şiddetli yağmurun etkili olmasının ardından 43. caddede bulunan rögar kapağında yangın çıktı. Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, trafik aksamalarına neden oldu.
Kaynak: AA
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