Rögar kapağında yangın - NEW

Rögar kapağında yangın - NEW

-43. caddedeki yangından detay -İtfaiye ekiplerinden detay -43. caddede trafiğin aksaması NEW YORK - New York'ta şiddetli yağmurun etkili olmasının ardından 43. caddede bulunan rögar kapağında yangın çıktı.

1.08.2019 02:05
Rögar kapağında yangın - NEW

-43. caddedeki yangından detay
-İtfaiye ekiplerinden detay
-43. caddede trafiğin aksaması NEW YORK - New York'ta şiddetli yağmurun etkili olmasının ardından 43. caddede bulunan rögar kapağında yangın çıktı. Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, trafik aksamalarına neden oldu.

Kaynak: AA
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