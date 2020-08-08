Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazınan Dolph Lundgren, kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. 62 yaşındaki aktörün eski fit görüntüsünden uzak hali dikkat çekti.

Rocky filminin yıldızı sevilen aktör Dolph Lundgren, kendisinden 38 yaş küçük nişanlısı Emma Krokdal ile birlikte Malibu'da tatilin tadını çıkarıyor.

Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran İsveçli aktör ve 24 yaşındaki Krokdal, sahilde güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan çift, paparazziler tarafından görüntülendiklerini fark edince şaşkınlık yaşadı.

1985 yapımı Rocky 4 filminde canlandırdığı Ivan Drago karakteriyle ünlenen aktörün bir döneme damga vuran kaslı vücudunun eskisi gibi olmadığı görüldü.

Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası olan Lundgren, aslında kimya mühendisliği eğitimi aldı. Lundgren, adını Rocky 4 ile adını duyurdu.