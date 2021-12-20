ROCKY'DEN FRED ÇAKMAKTAŞ'A... SEZAİ AYDIN HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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ROCKY'DEN FRED ÇAKMAKTAŞ'A... SEZAİ AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİYATRO, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.

AYDIN (DHA) - TİYATRO, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın (69) hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti.

Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Aydın'ın eşi, Fatma Çiğdem Aydın, Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökükü

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ROCKY'DEN FRED ÇAKMAKTAŞ'A... SEZAİ AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

ROCKY'DEN FRED ÇAKMAKTAŞ'A... SEZAİ AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

ROCKY'DEN FRED ÇAKMAKTAŞ'A... SEZAİ AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

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