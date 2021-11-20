Rockstar Özür Diledi, Klasik GTA Oyunları Ücretsiz Olacak

Rockstar özür diledi, Gta Remastered Trilogy ile oyuncuları büyük hayal kırıklığına uğratan firma, hataları düzeltmek üzere çalıştıklarını da açıkladı.

Rockstar, 3 efsane GTA oyununun grafik olarak düzenlenmiş hali olan GTA Remastered Trilogy: The Definitive Edition oyuncuları ilk başta oldukça heyecanlandırmıştı. Remastered sürümü duyurulduğu andan itibaren çocukluğunu bu oyunlarla geçiren birçok oyuncu için, bu eski oyunları yenilenmiş grafiklerle oynamayabilmek büyük bir şans olacaktı. GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının gelişmiş grafikli versiyonları olmasını beklediğimiz Remastered Trilogy, ne yazık ki mobil oyundan bozma bir halde karşımıza çıktı. Bunun sebebi Rockstar'ın bu büyük projeyi bir mobil oyun firmasına vermesi de olabilir tabi. Rockstar gelen bunca olumsuz eleştiriye sessiz kalamadı ve sonunda bir açıklama yapma gereği duydu.

Cyberpunk'ın beklentileri karşılamamasının ardından, GTA San Andreas aradan geçen 17 yıla rağmen, Cyberpunk'tan daha başarılı yapay zekalı karakterlere sahip olmasıyla tekrar gündeme gelmişti. Rockstar böyle büyük bir oyuna sahip olsa da, Remastered Trilogy'nin ilk haftalarında, işler istedikleri gibi gitmiyor. Rockstar Games bugün kendi sitesinde paylaştığı bir açıklamada bu konu hakkında bazı detayları paylaştı.

Rockstar Özür Diledi, Klasik GTA Oyunları Geri Dönüyor

3 oyunda da bulunan çeşitli görsel ve teknik hataların farkında olduklarını açıklayan Rockstar Games, fanlarından "Öncelikle, bu oyunları oynarken sorunlarla karşılaşan herkesten içtenlikle özür dileriz." sözleriyle af diledi. Üstelik, oyunlardaki hataları düzeltmek üzere çalışmaya başladıklarını açıklayan oyun devi, sorunların çözülmesi için fanlarına söz verdi. Bununla da kalmayan Rockstar Games, ayrıca Remastered Trilogy'nin çıkışıyla birlikte satıştan kaldırılan orijinal GTA oyunlarını online platformlara geri getireceğini de açıkladı. Yakın zamanda serinin klasikleri GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas, oyunu halihazırda kütüphanesinde bulundurmayan oyuncular için ulaşılamaz hale gelmişti. Satışı durdurulan bu oyunları yeniden satışa sunacağını belirten Rockstar Games, ayrıca Remastered Trilogy'i satın almış tüm kullanıcılara 3 klasik oyunu da hediye edeceğini açıkladı.

Rockstar "Grand Theft Auto serisi ve bu ikonik üçlemeyi oluşturan oyunlar, dünyanın dört bir yanındaki hayranlar için olduğu kadar bizim için de çok özel" derken açıklamasını özeleştiri yaparak sürdürdü: "Bu klasik oyunların güncellenmiş sürümleri, kendi kalite standartlarımızı veya hayranlarımızın beklediği standartları karşılayan bir durumda piyasaya sürülmedi. Teknik sorunları ele almak ve ileriye dönük her oyunu geliştirmek için devam eden planlarımız var. Planlanan her güncellemeyle birlikte oyunlar hak ettikleri kalite düzeyine ulaşacak."

Oyun firmalarından beklediğimiz yaklaşımla hareket eden Rockstar Games, hem sorunlar üzerine çalışacağını açıkladı, hem hatasını kabullenip özür diledi, üstelik bir de oyuna para veren oyunculara ufak bir hediye göndermeyi kabul etti. Remastered Trilogy'nin klasik oyunları hakettiği seviyeye taşıyacağı güncellemeleri heyecanla bekliyoruz.

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