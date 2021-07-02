Rockstar'ın Kurucu Ortağı Yeni Bir Stüdyo Kuruyor
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Rockstar'ın Kurucu Ortağı Yeni Bir Stüdyo Kuruyor

Rockstar'ın Kurucu Ortağı Yeni Bir Stüdyo Kuruyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Rockstar'ın kurucu ortağı ve eski başkan yardımcısı Dan Houser, video oyunları dünyasına yeniden girmekle ilgileniyor olabilir.

Rockstar'ın kurucu ortağı ve eski başkan yardımcısı Dan Houser, video oyunları dünyasına yeniden girmekle ilgileniyor .

Houser, stüdyoda yirmi yılı aşkın bir süre geçirdikten sonra Şubat 2020'de Grand Theft Auto ve geliştiricisinden ayrıldı ve ayrılana dek bu süre zarfında birçok hit oyununun yazılmasına yardımcı oldu.

GTA Forum kullanıcıları tarafından fark edilen bilgiye göre Houser, 23 Haziran 2021'de resmi olarak kurulmuş olan Absurd Ventures in Games LTD adlı yeni bir limited şirketinin kaydını oluşturdu.

UK Companies House web sitesinde yer alan , işletme "hazır interaktif eğlence ve eğlence yazılımı geliştirme" olarak tanımlanıyor ve yönetici olarak Houser'ı gösteriyor. Gizemli şirket Cheshire, Altrincham'daki bir adrese bağlı, ancak bunun nedeni muhtemelen Houser'ın işe aldığı sekreterlik şirketi Oakwood Corporate Services'ın kuurlduğu bölge olmasından kaynaklanıyor.

Houser ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Absurd Ventures LLC adlı ayrı bir şirket kaydettirdi. VCG'nin belirttiği gibi, bu şirket Delaware'de bulunuyor ve İngiltere merkezli Absurd Ventures in Games LTD'nin tek hissedarı olarak adlandırılıyor.

Haber, Houser'ın kesinlikle geliştirme dünyasına geri döneceği anlamına gelmese de, endüstri emektarının bir şeylerin peşinde olduğu ortada. Bu şeyin tam olarak ne olduğu görülecektir, bu yüzden Houser'ın kendisinden resmi bir açıklama gelene kadar heyecanınızı kontrol altında tutmaya değer.

Kaynak: Turkmmo

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