Rockstar Games'te Keşfedilen Bir Kaynak Kodu, Red Dead Redemption 2'nin PC Müjdesini Verdi

26 Ekim 2018 tarihinde Rockstar Games tarafından PlayStation 4 platformu için yayınlanan Red Dead Redemption 2; sahip olduğu oynanış biçimi, NPC'lerin (yapay zekâ kontrolündeki canlılar) her birinin kendine ait bir hikâyesinin bulunması ve fazlasıyla detaylı evreni sayesinde birçok oyuncu tarafından beğenilmişti.

Rockstar Games'in oyun ve oyunlar arası etkileşim platformu olan Social Club'ın kaynak kodlarında fark edilen bir detay ise Red Dead Redemption 2'nin PC platformuna geleceğini artık doğruladı. Unreal Engine 4 oyun motoru ve oyunlar için bölüm ve çevre tasarımcısı olan JakoMako51 isimli Twitter kullanıcısı, paylaştığı gönderide Social Club'ın kaynak kodlarında RDR2_PC_Accomplishments ifadesini keşfettiğini aktardı.

Keşfettiği kodda bulunan PC ifadesinin Player Character ve benzerlerinin kısaltması olabileceği söylenirken kodların devamında RDR2_PS4_Trophies ifadesinin geçmesi, RDR2_PC_Accomplishments'ta bulunan PC ifadesinin Personal Computer'a yani PC platformuna işaret ettiğini gösteriyor.

PlayStation 4'ün en sevilen ve en çok oynanan oyunlarından olan RDR2'nin PC platformuna aktarılmış hâlinin ne zaman yayınlanacağı hakkında Rockstar Games tarafında ne yazık ki herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.