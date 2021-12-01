Rocket League'in mobil oyunu Rocket League Sideswiped yayınlandı

Rocket League'in mobil oyunu Rocket League Sideswipe, platformda ve cihaza bağlı olarak yaklaşık 700MB – 1GB boyutları arasında olan oyunu iOS ve Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Rocket League'in yapımcılarından araba futbolu, mobil cihazlar için yeniden tasarlandı! Sezgisel dokunmatik kontrollerle oyuna girin. Rakibinin ağına topu sokmak kadar basit ama dikkatli ol! Rakibiniz de gol atmaya çalışacak. Daha hızlı gitmek için desteğinizi vurun ya da rakibinizi huşu içinde bırakarak havada bazı tuhaf manevralar yapmak için yerden inmek ve havaya çıkmak için kullanın.

2 BOYUTLU ROCKET LEAGUE SIDESWIPE

Standart versiyon ve Sideswipe arasındaki en büyük fark standart versiyonda 360 derece hareket ve kameranın tam kontrolü ile üç boyutlu ortamda gerçekleşirken Sideswipe'ta 3D ortamda iki boyutlu bir düzlemde gerçekleşmektedir.

1v1 veya 2v2 oyunlarında yüzleşin! Rocket League Sideswipe'ı almak ve her yerden oynamak kolaydır! Rocket League'in emektarı olmanız veya sahada kendi yolunuzu öğrenmeniz önemli değil.

Ayrıca oyun içi rocket pass ve seasons yer almaktadır. Kendi araçlarınızın tasarımlarını oluşturabilirsiniz.

ROCKET LEAGUE MOBİL OYUNU SIDESWIPE FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet