Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 19 Ağustos Roblox bugün açılır mı?

Genç oyuncular, 19 Ağustos Roblox açıldı mı, bugün açılacak mı? sorularına yanıt arıyor. Ancak güncel verilere göre Roblox Türkiye'de hâlâ kapalı. Peki, Roblox neden kapatıldı, yeniden açılması için hangi şartlar gerekiyor ve resmi açıklamalar ne diyor? İşte detaylar…

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Gerekçeler arasında çocukların güvenliği, zararlı içerikler, ebeveyn denetimi eksikliği ve Türkiye'de resmi temsilcilik bulunmaması yer aldı. Bu nedenle Roblox Türkiye'den erişilemez hale geldi.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un yeniden açılabilmesi için şu şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

Türkiye'de yasal temsilcilik açılması,

Ebeveyn kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi,

Zararlı içeriklerin filtrelenmesi ve daha sıkı denetim sağlanması.

Ancak şu ana kadar kesin bir açılış tarihi açıklanmadı.

19 AĞUSTOS ROBLOX AÇILDI MI?

Güncel bilgilere göre, 19 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox hâlâ erişime kapalı. Platform globalde sorunsuz çalışıyor ancak Türkiye'de erişim engeli devam ediyor.