Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir?

Twilight serisiyle önemli bir üne kavuşan Robert Pattinson, sonrasında birbirinden önemli sanat filmleri de olmak üzere pek çok yapımda yer aldı. Son olarak The Batman filminin çekimlerinde başrol olarak yer alan aktör hakkında Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? sorularının yanıtları araştırılmakta.

Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Twilight'ın yakışıklı vampiri Edward olarak tanınan, daha öncesinde ise Harry Potter serisinde de yer alan başarılı isim hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik.

ROBERT PATTINSON KİMDİR?

Robert Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Clare modellik ajansında çalışıyor, babası Richard Pattinson ise araba ihtal ediyordu. Pattinson, ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Ring of the Nibelungs'daki yardımcı oyuncu rolü ile yaşadı.

Hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü rolleriyle tanınan Pattinson, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında gösterildi. Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırdı ve Forbes Celebrity 100 listesinde yer aldı.

ROBERT PATTINSON MÜSLÜMAN MI?

Bu iddia 2018 yılından beri gündeme ara ara gelmektedir. Başarılı aktörün New York Times'a verdiği bir demeçte müslüman olduğunu söylediği iddia edilmektedir. Ancak, New York Times'da böyle bir röportaj bulunmamaktadır. Robert Pattinson'ın müslüman olduğuna dair başka bir açıklaması da medyada yer almıyor.

ROBERT PATTINSON FİLMLERİ