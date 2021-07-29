Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir?
Twilight serisiyle önemli bir üne kavuşan Robert Pattinson, sonrasında birbirinden önemli sanat filmleri de olmak üzere pek çok yapımda yer aldı. Son olarak The Batman filminin çekimlerinde başrol olarak yer alan aktör hakkında Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? sorularının yanıtları araştırılmakta.
Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Twilight'ın yakışıklı vampiri Edward olarak tanınan, daha öncesinde ise Harry Potter serisinde de yer alan başarılı isim hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik.
ROBERT PATTINSON KİMDİR?
Robert Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Clare modellik ajansında çalışıyor, babası Richard Pattinson ise araba ihtal ediyordu. Pattinson, ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Ring of the Nibelungs'daki yardımcı oyuncu rolü ile yaşadı.
Hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü rolleriyle tanınan Pattinson, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında gösterildi. Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırdı ve Forbes Celebrity 100 listesinde yer aldı.
ROBERT PATTINSON MÜSLÜMAN MI?
Bu iddia 2018 yılından beri gündeme ara ara gelmektedir. Başarılı aktörün New York Times'a verdiği bir demeçte müslüman olduğunu söylediği iddia edilmektedir. Ancak, New York Times'da böyle bir röportaj bulunmamaktadır. Robert Pattinson'ın müslüman olduğuna dair başka bir açıklaması da medyada yer almıyor.
ROBERT PATTINSON FİLMLERİ
|Yıl
|Ad
|Orijinal ad
|Rol
|Notlar
|2004
|Gurur Dünyası
|Vanity Fair
|Yetişkin Rawdy Crawley
|Sahneler sinema versiyonundan çıkarıldı, sadece DVD'de yayınlandı.
|Kılıcın Gücü Yüzüğün Laneti
|Ring of the Nibelungs
|Giselher
|TV filmi
|2005
|Harry Potter ve Ateş Kadehi
|Harry Potter and the Goblet of Fire
|Cedric Diggory
|2006
|Paranoya
|The Haunted Airman
|Toby Jugg
|TV filmi
|2007
|The Bad Mother's Handbook
|Daniel Gale
|TV filmi
|Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
|Harry Potter and the Order of the Phoenix
|Cedric Diggory
|Cameo
|2008
|How to Be
|Art
|Alacakaranlık
|Twilight
|Edward Cullen
|2009
|Little Ashes
|Salvador Dalí
|Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay
|The Twilight Saga: New Moon
|Edward Cullen
|2010
|Beni Unutma
|Remember Me
|Tyler Hawkins
|Ayrıca yönetici yapımcı
|Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma
|The Twilight Saga: Eclipse
|Edward Cullen
|Love & Distrust
|Richard
|2011
|Aşkın Büyüsü
|Water for Elephants
|Jacob Jankowski
|Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1
|The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1
|Edward Cullen
|2012
|Aşkım Benim
|Bel Ami
|Georges Duroy
|Cosmopolis
|Eric Packer
|Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2
|The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2
|Edward Cullen
|2014
|Takip
|The Rover
|Reynolds
|Yıldız Haritası
|Maps to the Stars
|Jerome Fontana
|2015
|Çöl Kraliçesi
|Queen of the Desert
|T. E. Lawrence
|Life
|Dennis Stock
|Bir Liderin Çocukluğu
|The Childhood of a Leader
|Lider Charles Marker
|2016
|Kayıp Şehir Z
|The Lost City of Z
|Henry Costin
|2017
|Soygun
|Good Time
|Constantine "Connie" Nikas
|Fear & Shame
|Kendisi
|Kısa film; ayrıca senarist
|2018
|Damsel
|Samuel Alabaster
|2018
|High Life
|Monte
|2019
|The Lighthouse
|Ephraim Winslow/ Thomas Howard
|2019
|The King
|Döfen
|2019
|Barbarları Beklerken
|Waiting for the Barbarians
|Memur Mandel
|2020
|Tenet
|Neil
|2020
|The Devil All the Time
|Preston Teagardin
|2022
|The Batman
|Bruce Wayne/ Batman
|Yapım sonrası