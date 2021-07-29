Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir?
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Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir?

Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir?
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Twilight serisiyle önemli bir üne kavuşan Robert Pattinson, sonrasında birbirinden önemli sanat filmleri de olmak üzere pek çok yapımda yer aldı. Son olarak The Batman filminin çekimlerinde başrol olarak yer alan aktör hakkında Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? sorularının yanıtları araştırılmakta.

Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Twilight'ın yakışıklı vampiri Edward olarak tanınan, daha öncesinde ise Harry Potter serisinde de yer alan başarılı isim hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik.

ROBERT PATTINSON KİMDİR?

Robert Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Clare modellik ajansında çalışıyor, babası Richard Pattinson ise araba ihtal ediyordu. Pattinson, ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Ring of the Nibelungs'daki yardımcı oyuncu rolü ile yaşadı.

Hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü rolleriyle tanınan Pattinson, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında gösterildi. Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırdı ve Forbes Celebrity 100 listesinde yer aldı.

ROBERT PATTINSON MÜSLÜMAN MI?

Bu iddia 2018 yılından beri gündeme ara ara gelmektedir. Başarılı aktörün New York Times'a verdiği bir demeçte müslüman olduğunu söylediği iddia edilmektedir. Ancak, New York Times'da böyle bir röportaj bulunmamaktadır. Robert Pattinson'ın müslüman olduğuna dair başka bir açıklaması da medyada yer almıyor.

ROBERT PATTINSON FİLMLERİ

Yıl Ad Orijinal ad Rol Notlar
2004 Gurur DünyasıVanity FairYetişkin Rawdy Crawley Sahneler sinema versiyonundan çıkarıldı, sadece DVD'de yayınlandı.
Kılıcın Gücü Yüzüğün LanetiRing of the NibelungsGiselher TV filmi
2005 Harry Potter ve Ateş KadehiHarry Potter and the Goblet of FireCedric Diggory
2006 ParanoyaThe Haunted AirmanToby Jugg TV filmi
2007 The Bad Mother's HandbookDaniel Gale TV filmi
Harry Potter ve Zümrüdüanka YoldaşlığıHarry Potter and the Order of the PhoenixCedric Diggory Cameo
2008 How to BeArt
AlacakaranlıkTwilightEdward Cullen
2009 Little AshesSalvador Dalí
Alacakaranlık Efsanesi: Yeni AyThe Twilight Saga: New MoonEdward Cullen
2010 Beni UnutmaRemember MeTyler Hawkins Ayrıca yönetici yapımcı
Alacakaranlık Efsanesi: TutulmaThe Twilight Saga: EclipseEdward Cullen
Love & DistrustRichard
2011 Aşkın BüyüsüWater for ElephantsJacob Jankowski
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1Edward Cullen
2012 Aşkım BenimBel AmiGeorges Duroy
CosmopolisEric Packer
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2Edward Cullen
2014 TakipThe RoverReynolds
Yıldız HaritasıMaps to the StarsJerome Fontana
2015 Çöl KraliçesiQueen of the DesertT. E. Lawrence
LifeDennis Stock
Bir Liderin ÇocukluğuThe Childhood of a LeaderLider Charles Marker
2016 Kayıp Şehir ZThe Lost City of ZHenry Costin
2017 SoygunGood TimeConstantine "Connie" Nikas
Fear & ShameKendisi Kısa film; ayrıca senarist
2018 DamselSamuel Alabaster
2018 High LifeMonte
2019 The LighthouseEphraim Winslow/ Thomas Howard
2019 The KingDöfen
2019 Barbarları BeklerkenWaiting for the BarbariansMemur Mandel
2020 TenetNeil
2020 The Devil All the TimePreston Teagardin
2022 The BatmanBruce Wayne/ BatmanYapım sonrası
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