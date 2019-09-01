Robert F. Kennedy'nin katili Sirhan, bir mahkum arkadaşı tarafından cezaevinde bıçaklandı
ABD’de 1968 yılındaki seçim kampanyasında Robert F. Kennedy’yi öldüren Sirhan Sirhan, bir mahkum arkadaşı tarafından San Diego’daki cezaevinde bıçaklandı.
01.09.2019 17:08
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 1968 yılındaki seçim kampanyasında Robert F. Kennedy'yi öldüren Sirhan Sirhan, bir mahkum arkadaşı tarafından San Diego'daki cezaevinde bıçaklandı.
Cezaevi personeli tarafından hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Sirhan'ın sağlık durumunun hayati tehlike arz etmediği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com