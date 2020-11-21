Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino ve daha niceleri! İşte tüm zamanların en iyi öfke performansları

Tüm dünyanın severek izlediği birçok ünlü ismin efsane filmlerinin unutulmaz sahneleri akıllardan çıkmıyor. Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, Leonardo Di Caprio, Michael Keaton gibi isimlerin efsaneleştirdiği öfke sahneleri hangileri? İşte en iyi öfke performansları.