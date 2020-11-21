Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino ve daha niceleri! İşte tüm zamanların en iyi öfke performansları
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Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino ve daha niceleri! İşte tüm zamanların en iyi öfke performansları

21.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:32

Tüm dünyanın severek izlediği birçok ünlü ismin efsane filmlerinin unutulmaz sahneleri akıllardan çıkmıyor. Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, Leonardo Di Caprio, Michael Keaton gibi isimlerin efsaneleştirdiği öfke sahneleri hangileri? İşte en iyi öfke performansları.

Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, Leonardo Di Caprio, Michael Keaton sinema tarihinin en iyi oyuncularından birkaçı. Peki bu isimleri neler efsaneleştirdi? Filmler mi, sahneler mi? Siz cevabını düşünedururken o ünlü isimlerin efsaneleştirdiği öfke sahnelerindeki oyunculuk performansları ilk günkü gibi kendisini izlettiriyor.

Söz konusu videoda sinema tarihinin en iyi oyunculuk performanslarından bir seçki derledik.

İşte listedeki en iyi öfke performansları:

- Marlon Brando - Baba

- Robert De Niro - Kızgın Boğa

- Jack Nicholson - Cinnet

- Daniel Day Lewis - Kan Dökülecek

- Leonardo Di Caprio - Django Zincirsiz

- Denzel Washington - İlk Gün

- Al Pacino - Kadın Kokusu

- Michael Keaton - Birdman

- Jake Gyllenhaal - Gece Vurgunu

- Christian Bale - Amerikan Sapığı

- J. K. Simmons - Whiplash

- Robert De Niro - Dokunulmazlar

- Ben Kingsley - Seksi Hayvan

- Shahab Hosseini - Ayrılık

- Bryan Cranston - Breaking Bad

- Aaron Paul - Breaking Bad

- Sean Penn - Gizemli Nehir

- Gary Oldman - Sevginin Gücü

- Jake Gyllenhaal - Tutsaklar

- Denzel Washington - Amerikan Gangsteri

Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino ve daha niceleri! İşte tüm zamanların en iyi öfke performansları

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