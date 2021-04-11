RNG ekibi Top Esports'u mağlup etti, şampiyonluk için adaylığını sürdürdü!
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RNG ekibi Top Esports'u mağlup etti, şampiyonluk için adaylığını sürdürdü!

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RNG ekibi Top Esports'u mağlup etti, şampiyonluk için adaylığını sürdürdü!

Son şampiyon Top Esports MSI turnuvasına katılamayacak

LPL 2021 Bahar Mevsimi playoff kaybedenler grubu yarı finalinde bir önceki turda EDG'ye mağlup olan Top Esports ile FPX'e mağlup olan , final bileti için kıyasıya mücadele verdi. Sezonun sürpriz çıkış yakalayan takımlarından RNG, son şampiyon TES'i mağlup ederek henüz pes etmediğini gösterdi.

Normal sezonu birinci sırada bitiren RNG, mevsim finallerine direkt yarı finalden başlamıştı. Kazananlar grubu yarı finalinde JDG'yi net bir şekilde yenen FPX'e 3-0 mağlup olmaları sonucunda kaybedenler grubuna düşmüşlerdi.

Top Esports ise kaybedenler grubunda Suning'i mağlup ederek kazananlar grubuna çıkmaya hak kazanmıştı. Fakat çıktıktan sonra EDG'ye 3-0 yenilmeleri sonucunda tekrar kaybedenler grubuna düşmüşlerdi.

Üst taraftaki iki takıma göre biraz daha zayıf gözüken RNG ve TES, bir sonraki tur için son mücadelesini verdi. Yakın geçen seride 3-2 galip gelen RNG ekibi EDG-FPX serisinin kaybedeniyle oynayacak. O seriyi de kazanmaları durumunda büyük finale adını yazdırmış olacak.

LPL'de sezonun en heyecanlı maçı

Şuana kadar oynanan tüm normal sezon ve playoff karşılaşmaları arasındaki en heyecan verici maç, serinin beşinci maçıydı. Maçın temposu o kadar yüksekti ki neredeyse her dakika bir şeyler yaşanıyordu. Alt koridorda Jackeylove Draven seçimiyle koridorda GALA'yı perişan etti. Sürekli bir kule altı denemesi gördük. Objektifler üzerinde TES ekibi net üstünlük sağlayarak 23. dakikada ejder ruhunu aldı. Daha sonrasında Wei'nin baron çalmasıyla RNG oyuna tutundu. TES oyunun hakimi gibi gözükürken büyük makro hatası sonucunda 28. dakikada RNG nexusa tek bir otomatik saldırı daha yapabilse maçı kazanacaktı. Fakat TES izin vermedi. 28. ile 38. dakika arası sürekli çete savaşları izledik ve her iki takım da o kadar güçlüydü ki daha az hata yapan taraf seriyi kazanacaktı. Wei bir kez daha sahneye çıktı ve kadim ejderhayı çalarak takımına bir sonraki takım savaşını getiren isim oldu.42.dakikada Xiaohu ve Cryin'in müthiş backdooru sayesinde kaybedenler grubu finaline yükselmeyi başardılar.

Bugün oynanacak EDG-FPX serisinin kaybedeni büyük finale çıkmak için RNG'ye karşı mücadele verecek. 13 Nisan Salı günü saat 12: 00'da başlayacak seriyi izleyebilirsiniz.

Serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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