Rizeli ve Siirtli kadınlar buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rizeli ve Siirtli kadınlar buluştu

Rizeli ve Siirtli kadınlar buluştu
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği'nin "Bu Şehrin Kadınları Rize-Siirt Buluşması Projesi" kapsamında Rizeli ve Siirtli kadınlar bir araya geldi.

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği'nin "Bu Şehrin Kadınları Rize-Siirt Buluşması Projesi" kapsamında Rizeli ve Siirtli kadınlar bir araya geldi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Kemal Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Hatinoğlu ve Zeki Karaoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Siirt Sosyal Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Temiz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sanatçı Hülya Polat ve diğer davetliler katıldı.

Programda, Rize ve Siirt halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinin güzel olduğunu, Rize ve Siirt'in özel, ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Çeber, şunları kaydetti:

"Siirtli misafirlerimiz Rize kültürünü tanıyor. Burayı geziyor ve güzelliklerini görüyor. Bizim arkadaşlar da Siirt'e gittiler. Oranın kültürünü tanıdılar. Siirt'in Pervari balı neyse bizim için Ayder ve Anzer balı da odur. Siirt Botan Vadisi neyse bizim için de Fırtına ve Çağlayan Vadisi odur. Siirt fındığı neyse bizim için de Rize çayı odur."

Vali Çeber ve beraberindekiler, çay başta olmak üzere her iki ilin yöresel el sanatlarını ve ürünlerinin olduğu stantlarını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
146 ülke listede! Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en çok İstanbul'da en az ise Bayburt'ta bulunuyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rizeli ve Siirtli kadınlar buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 17:29:54. #1.13#

title