Rizeli ve Siirtli kadınlar buluştu

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği'nin "Bu Şehrin Kadınları Rize-Siirt Buluşması Projesi" kapsamında Rizeli ve Siirtli kadınlar bir araya geldi.

Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği'nin "Bu Şehrin Kadınları Rize-Siirt Buluşması Projesi" kapsamında Rizeli ve Siirtli kadınlar bir araya geldi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Kemal Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Hatinoğlu ve Zeki Karaoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Siirt Sosyal Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Temiz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sanatçı Hülya Polat ve diğer davetliler katıldı.

Programda, Rize ve Siirt halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinin güzel olduğunu, Rize ve Siirt'in özel, ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Çeber, şunları kaydetti:

"Siirtli misafirlerimiz Rize kültürünü tanıyor. Burayı geziyor ve güzelliklerini görüyor. Bizim arkadaşlar da Siirt'e gittiler. Oranın kültürünü tanıdılar. Siirt'in Pervari balı neyse bizim için Ayder ve Anzer balı da odur. Siirt Botan Vadisi neyse bizim için de Fırtına ve Çağlayan Vadisi odur. Siirt fındığı neyse bizim için de Rize çayı odur."

Vali Çeber ve beraberindekiler, çay başta olmak üzere her iki ilin yöresel el sanatlarını ve ürünlerinin olduğu stantlarını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal