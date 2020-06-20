RİZE YAYLADA TEK BAŞINA YAŞIYOR 'AKŞAM GÜNEŞİ' ADINI VERDİĞİ TİLKİ ZİYARET EDİYOR-2
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RİZE YAYLADA TEK BAŞINA YAŞIYOR 'AKŞAM GÜNEŞİ' ADINI VERDİĞİ TİLKİ ZİYARET EDİYOR-2

İSTANBUL'da fırın işleten Murat Aşar (56), memleketi Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda gözden uzakta ıssız bir alanda tek katlı ahşap ev inşa etti.

20.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:56

İSTANBUL'da fırın işleten Murat Aşar (56), memleketi Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası'nda gözden uzakta ıssız bir alanda tek katlı ahşap ev inşa etti. Alabalık yetiştiren, tavuk besleyen ve ürettiği organik ürünlerle beslenen Aşar, yılın 6 ayını geçirdiği yaylada tek başına doğal bir yaşam sürüyor. Aşar'ın ziyaretçileri arasında 'Akşam Güneşi' adını verdiği bir de tilki yer alıyor.

İstanbul'da fırın işleten Murat Aşar, şehrin gürültülü ortamından uzak kalmak için memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2050 metre yükseklikteki Cimil Yaylasında tek katlı ahşap bir ev inşa etti. Gözden uzakta ıssız bir alandaki evinin çevresinde alabalık yetiştiren, tavuk besleyen ve ürettiği domates, biber, salatalık, çilek ve bal gibi organik ürünlerle beslenen Aşar, yılın 6 ayını geçirdiği yaylada tek başına doğal bir yaşam sürüyor. Aşar, evine borularla getirdiği suyla dönen çark sistemi sayesinde kendi elektriğini de üretiyor. Akraba ve arkadaşlarının ziyaret ettiği Aşar, evinin etrafına gelen tilkiyi de eliyle besliyor. Aşar, akşam saatlerinde gelen tilki ye 'Akşam Güneşi' adını verdi.

'BURADA MUTLUYUM'

Yaz aylarını yayladaki evinde geçirdiğini anlatan Murat Aşar, 'Kışın İstanbul'da yazın ise Cimil Yaylasında yaşıyorum. Burada mutluyum. Tek başınayım belki ama gelen gidenler oluyor. Burada zamanım bağ bahçe işleri, tavuklar, arılar ve balıklarımla ilgilenerek geçiyor. Yediklerimin hepsi doğal. Tavuk yumurtalarımız tam organik. Tavuklarımız burada otlanarak besleniyor. Balıklarımız doğal su ile havuzda yaşıyorlar. Arılarımız etraftaki bin bir çeşit çiçekle bal yapıyor. Bahçemde marul, soğan, çilek, domates, salatalık gibi ihtiyaçlarımı yetiştiriyorumö dedi.

'DOĞAL BİR YAŞAMIM VAR'

Kendi elektriğini kendisinin ürettiğini anlatan Aşar, 'Burası biraz yerleşim alanına uzak olduğu için bu tip hizmetler buraya gelemedi. Olsun ben doğallıktan yanayım. Buna da bir çözüm buldum. Buralara gezmeye gelenler oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. İnsanlar doğayı seviyor fakat şehirlerden kopamıyor. Bense burada mutluyum. Doğamız suyumuz süper. Yazın ortası bir anda dolu yağabiliyor. Çok farklı harika bir yerde yaşıyorum. Virüsten uzak doğal bir yaşam sürüyorumö dedi.

RİZE YAYLADA TEK BAŞINA YAŞIYOR 'AKŞAM GÜNEŞİ' ADINI VERDİĞİ TİLKİ ZİYARET EDİYOR-2

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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