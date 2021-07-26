Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)

Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÖPEKLERİN KURTARMA ANLARI KAMERADAArtvin'de selin vurduğu Arhavi ilçesinde ani su baskını sonucu göle dönen belediye ait barınakta sele kapılıp, mahsur kalan 20'yi aşkın köpeğin, ekiplerce kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

KÖPEKLERİN KURTARMA ANLARI KAMERADA

Artvin'de selin vurduğu Arhavi ilçesinde ani su baskını sonucu göle dönen belediye ait barınakta sele kapılıp, mahsur kalan 20'yi aşkın köpeğin, ekiplerce kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; zamanla yarışan ekiplerin insan beline ulaşan suya girerek, kucağına aldığı köpekleri güvenli bölgeye taşıyıp, kurtardığı görülüyor.

KÖEPEKLER BÜYÜKŞEHİR KORUMASINDAİlçedeki sel felaketinin ardından bakımevleri yıkılan ve selden son anda kurtarılan hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Büyükşehir belediyesine bağlı uzman ekipler, olası afet durumunda kendilerini koruyamayacak durumda olan sakat ve ameliyatlı 15 sahipsiz hayvanı, Arhavi'den alarak Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirip, bakıma aldı.'UZATILAN YARDIM ELİNİ UNUTMAYACAĞIZ'Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan, barınakta sel nedeniyle 5 hayvanın öldüğünü belirterek, "15 canımızı geçici bir süre de olsa Trabzon'daki barınağa teslim ettik. Bize kapılarını açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bize bu dar günümüzde uzatılan yardım elini unutmayacağız" dedi.KÖPEKLERE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜArhavi'deki Nero Hayvan Bakımevi kurucularından Gamze Topuz da hayvanları ekiplere teslim ederken duygusal anlar yaşadı. Köpeklere sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Topuz, "Çok zor günler geçiriyoruz. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na böylesine zor bir zamanda kapılarını bizlere açtığı ve hayvanlarımızın can güvenliklerini kontrol altına aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun iyi ki varsınız" diye konuştu.'ONLARA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hiç merak etmeyin onlara çok iyi bakacağız. Arhavi'de selden etkilenen dostlarımızı rehabilitasyon merkezimizde bir müddet misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih TURAN/ARTVİN, - 


Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! SELDE KAYBOLAN ŞOFÖR SON ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Son dakika! SELDE KAYBOLAN ŞOFÖR SON ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Arhavi'deki selden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
Arhavi'deki selden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülşen Ece Erken Fatma Girik
Spor Serdar Aziz Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize ve Artvin'de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:00:58. #1.15#

title