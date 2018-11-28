"Rize'nin Üstünü Kapatacağım" Diyen Başkan Adayının Vaadi Olay Oldu

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Rize'den bağımsız belediye başkan adayı çıkan Adnan Aydın, seçim vaadiyle adeta gündem yarattı.

NASIL KAPACAĞINI AÇIKLAMADI

Rize'nin yağışlı bölge olduğunu ifade eden Aydın, yerel seçimlerde belediye başkanı olması durumunda Rize'nin üstünü kapatacağını söyledi. Haberlere konu olan görüntüleri kaydeden kişinin "Açılır kapanır sistem mi yapacağız?" sorusuna da yanıt veren Aydın, "Farketmez" dedi.

"SİGARA İÇENLER DIŞARI GİTSİN"

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aydın'ın sigara içenlere ise ilginç bir çözümü var. Sigara içenler ne yapacak diye gelen soruya Aydın, ''Dışarı gitsinler, Of'a gitsinler'' yanıtını verdi.

TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bağımsız belediye başkan adayı, halk ile de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.