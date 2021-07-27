Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
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Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı

Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım - Haberler | Güncel

Rize'nin Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Rize'nin Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Pazar ilçesinin Melyat mevkisinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taştı. Karadeniz Sahil Yolu'na akan su nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı, trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki bir çok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı
Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım

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