Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
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Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındıRİZE'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezi ile 4 mahallede karantina uygulaması başladı.

15.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:26
Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

RİZE'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezi ile 4 mahallede karantina uygulaması başladı. İlçe giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, kimi vatandaşlar evlerine kapandı, kimileri de evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezi ile Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu, ve Aşağı Tatlısu mahallelerinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar, bu sabah saat 08.00'de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı, nöbete başladı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR

Karantina altındaki ilçe merkezi ve 4 mahallede karantinanın ilk gününde vatandaşların çoğunluğu evlerinde kalırken kimi vatandaşlar da evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlarda pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk 'Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçe de biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek' dedi.

Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da 'Ev işleriyle bahçe işleri ile uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruz' diye konuştu.

Zafer Türkyılmaz ise 'Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum, hiçbir şey yapılmadan da durulmuyor' ifadelerini kullandı.

Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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