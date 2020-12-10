Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

10.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:50
Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Avcı'nın Ankara'da Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, sosyal medya hesabından Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kıymetli Milletvekilimiz Muhammed Avcı'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim şifalar versin, tez zamanda eski sıhhatine kavuşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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