RİZE Kına düğününe gittikleri Azerbaycan'da kaldılar Kına düğününe gittikleri Azerbaycan'da kaldılarRİZE'de kına düğünü için Azerbaycan'a giden Çakır ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine dönemedi.

Kına düğününe gittikleri Azerbaycan'da kaldılar

RİZE'de kına düğünü için Azerbaycan'a giden Çakır ailesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınır kapılarının kapatılması üzerine dönemedi. Bir süre dünürlerinin evinde kalan, ardından sınıra geçen aile, Türkiye'ye dönmek için bekliyor.

Rizeli Resul Çakır (27) evlilik kararı aldığı arkadaşı Azerbaycanlı Gulyana Yekayeva (21) ile 12 Mart'ta Azerbaycan'ın Balaken kentinde kına düğünü yaptı. Düğün sonrası Resul, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile dönemedi. Rize'de 25 Mart'taki düğünü de erteleyen ve bir süre dünürlerinin evinde kalan aile Azerbaycan-Gürcistan sınırında ülkeye dönmek için bekliyor.

'MEMLEKETE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Kına düğünü için geldikleri Azerbaycan'da kaldıklarını anlatan Hasan Çakır, 'Kınayı yaptık, ertesi gün sınırlar kapandı. Sınırdan geçemiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. İki güne döneceğiz diye 15 yaşındaki oğlumu Rize'de bırakmıştık. O da yalnız kaldı. İki gün gelip döneceğimiz için üzerimize de o kadar para almıştık. Burada her şey çok pahalı, paramız da kalmadı, yardım bekliyoruz' dedi.

Gülhan Çakır ise 'Bizi ne olur Türkiye'ye göndersinler. Burada mahsur kaldık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, psikolojimiz bozuldu, memleketimizi özledik, yetkililer yardım etsinler' çağrısında bulundu.

Resul Çakır da 'Burada düğün yaptık, dönüş hazırlığındayken kapılar kapandı, burada kalakaldık. Bu sürecin daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA