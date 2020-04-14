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RİZE Karantina kararı alınan ilçede hazırlıklar başladı

Karantina kararı alınan ilçede hazırlıklar başladıRİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yarın sabahtan itibaren karantinaya alınacak Kalkandere ilçe merkezi ve 4 mahallede hazırlıklar başladı.

14.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:53

Karantina kararı alınan ilçede hazırlıklar başladı

RİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında yarın sabahtan itibaren karantinaya alınacak Kalkandere ilçe merkezi ve 4 mahallede hazırlıklar başladı. Vatandaşlar gıda alışverişleri yaparken, ilçe de halk anonslarla bilgilendiriliyor. Rize'de İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezi ile Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu, ve Aşağı Tatlısu mahallelerinde karantina uygulamasına karar verdi. Karar yarın sabah saat 08: 00'da yürürlüğe girecek. Kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar gıda alışverişlerine başladı. Belediye hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların bilgilendirildiği ilçede giriş ve çıkış noktalarının kapatılmasına yönelik hazırlık yapılıyor.

KAYMAKAM: KARANTİNA KONRTOLLÜ TEDBİRDİR

Karantina kararının bölge halkının sağlığını korumak ve salgının önüne geçebilmek adına tedbir amaçlı alındığını ifade eden Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz 'Yarın sabah 8 itibariyle ilçemizde karantina tedbiri uygulanacak. Bu tedbirler ilçemizde yer alan 4 mahalleyi kapsayacak. Vatandaşımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim, bu bir kontrolü tedbirdir, sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey değildir. Bu süreçte ekmek fırınları, eczaneler ve marketler gibi vatandaşlarımızın temel tüketim ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek olan yerler açık olacaktır. Vatandaşlarımızın öncelikle rahat ve ferah olmalarını istiyorum. Bu tedbir nihayetinde vatandaşlarımızın kendi sağlıklarına yönelik alınan bir tedbirdir. Bu süreçte mümkün olduğunca evde kalmalarını, dışarı çıkarken de sosyal izolasyon kurallarına uyarak hareket etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

İlçeye misafir gelen Raif Aktaş "Çok iyi bir düşünce olmuş. Ben burada misafirim bugün kaymakamdan evime gidebilmek için izin almaya geldim" dedi

Halim Sağlam da, "Bu karantina virüsün yayılmasını önleyecektir. Bu yüzden de çok yararlı bir uygulama olacaktır vatandaşlar olarak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Bizim için en önemli şey sağlık" diye konuştu.

Ahmet Özdemir ise "Aslında karantinaya alınacak bir vaka sayısı yok ilçemizde, zaten çoğu iş yeri de kapandığı için bir kalabalık da yok. Ben de burada taksicilik yapıyorum ilçede bir kalabalık kalmadı. Buradaki vatandaşlarda sosyal mesafe kurallarına uyuyor ve dikkatli davranarak yaşamlarını sürdürüyorlar" dedi.

RİZE Karantina kararı alınan ilçede hazırlıklar başladı

Kaynak: DHA

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