RİZE Karadeniz'in yeni gözdesi Badara Yaylası

20.08.2019 14:26

Karadeniz'in yeni gözdesi Badara Yaylası

RİZE'de yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra tatilcilerin akınına uğrayan Badara Yaylası, yeşil doğası ve muhteşem manzarasıyla ilgi görüyor. Çam ağaçlarının arasından çıkılan yolla ulaşılan yayla, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Karadeniz'de yaz sıcaklarından bunalanların adresi yaylalar oluyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nın eteğindeki minik gölü, doğal güzelliği ve eski tip evleriyle ünlü Badara Yaylası da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yaylaya gelenler, doğa yürüyüşü yapıyor, temiz havanın ve bol oksijenin keyfini sürüyor. Yaylacılar da, doğal güzelliği ile öne çıkan yaylayı gözü gibi korumaya çalışıyor. Minik gölü ve vadilerine çöken sisi, yemyeşil bitki örtüsü gibi birçok güzelliği doğasında barındıran Badara Yaylası son yıllarda çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Badara Yaylası'nı ziyaret etmek isteyen turistler, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en ihtişamlı kalesi olarak belirlenen Zilkale'yi görüp buradan yaklaşık yarım saatlik yolcuğun ardından Badara Yaylası'na ulaşıyor. Ziyaretçiler, yaylanın ortasında yer alan gölün etrafında sıkça anı fotoğrafı çektirip salıncakla da sallanıyor. Yaylada yer alan az sayıda evlerin eski dokusunu koruyan yaylacılar ise, yörede hayvancılık yapıyor.

'İNSANIN GÖNLÜ AÇILIYOR'

İstanbul'dan tatile geldiği Karadeniz'de yaylayı ziyaret eden İlhan Parçalı, muhteşem doğaya hayran kaldığını söyleyerek, Buraya geldiğimde sabah kuş cıvıltıları, cırcır böcekleri var tertemiz hava var. Ama maalesef buralarda da plansız yapılaşmalar oluyor buna da üzülüyorum. Buralar harika yerler. Adeta oksijen dolu. İnsanın yüreği ve gönlü açılıyorö dedi.

'BURALAR CENNET GİBİ'

Adana'dan tatil için geldiği Karadeniz'de Badara Yaylası'nı ziyaret eden Taner Erdem, Buralar cennet gibi. Huzur temiz hava yeşillik hepsi bir arada. Daha önce buraları görmedik. İlk defa geldim inşallah tekrar geleceğimö diye konuştu. Sıcaklardan bunalıp Rize'ye geldiklerini belirten Dilan Kızıltaş, Sıcaklarda yaylalar serin oluyor. Uzungöl Ayder'e uğramadık. Oralarda çok kalabalık yoğunluk olduğunu duyduk. Burası daha güzelö ifadelerini kullandı.

FİLM ÇEKİLEN YAYLAYA İLGİ

Badara Yaylası'nda işletmeci Fatma Keskin ise, Burada film çekilmişti, tanıtım oldu ve birçok kişi geldi. Ardından bir salıncak ve işletme yaptık. Bu yıl çok sayıda kişi buraya geldi. Çay kahve veriyorduk. Şimdi yemek yiyebiliyor piknik yapılabiliyor. Süt peynir yağ ihtiyaçlarını karşılıyorlar diyerek herkesi yaylaya davet etti.

Kaynak: DHA