RİZE HAVA DURUMU 4 HAZİRAN 2025: Bugün Rize'de hava durumu nasıl? Rize 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde uyarısı verilen yağışlı hava dalgası, Rize'de de hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 4 Haziran Çarşamba günü Rize'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Rize için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

RİZE'DE HAVA DURUMU NASIL?

Rize'de 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre Rize'de bugün parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 29°C, en düşük sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Nem oranının yüksek seyredeceği Rize'de hafif esen rüzgarlar, hava sirkülasyonunu zaman zaman artıracak. Öğleden sonra yerel ve kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunsa da genel olarak günün büyük bir kısmı yağışsız geçecek.

Sabah ve akşam saatlerinde bulutlanma oranı artabilir. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

RİZE'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Rize hava durumu