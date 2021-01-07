Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

07.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:56

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcıoğlu, ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Zanlı, görev yerindeki değişikliği bahane ederek Verdi'yi makamında şehit etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet Müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkındaki soruşturmada, sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde, görev yerindeki değişiklik için 'tayini' bahane ederek Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamına girip polis müdürü ile bir süre görüşmüş, aldığı cevabın ardından dışarı çıkarak silahla geri dönmüştü.

Makam odasına girmeden önce teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etmiş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti.

Suikastın ardından polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları (1)
FB’Lİ: Az bile cezaalmis
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