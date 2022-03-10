Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

FINDIKLI, RİZE (AA) - Rize'de yolcu otobüsünde valiz içerisinde eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize ve Malatya emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında Fındıklı ilçesi polis uygulama noktasında bir otobüs durduruldu.

Otobüsteki aramada, başkasına ait kimlik ve buna ait bilgileri kullandığı tespit edilen A.D'nin valizinin dış bölmesi ile iç kısmı arasındaki bölmeye zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.D, işlemlerinin ardından tutuklandı.