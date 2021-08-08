Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Salkıçor yaylasında mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Salkıçor yaylasında mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Cimil yaylasına doğru dağ yürüyüşüne giden Hülya Azaklı (49), Fethi Azaklı (62), Ayşe Yazıcı (39) ve Ömer Kamil Yazıcı (42) dönüşe geçti.

Hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyen 4 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde 3 İkizdere Arama Kurtarma personeli, 4 jandarma ekibi, 3 UMKE ve 3 sağlık görevlisi bölgeye ulaşmak için yola çıktı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu 4 kişiye Salkıçor deresinin kenarında ulaşıldı.

Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından ilçe merkezine indirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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