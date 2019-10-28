28.10.2019 22:20

Rize'de tulum ve horon ile Cumhuriyet kutlaması

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü programında tulum çalındı, horon oynandı ve fener alayı oluşturuldu.

Çayeli ilçesinde Ahmet Mesut Yılmaz parkında toplanan vatandaşlar, ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe 24, 25 ve 26. Dönem CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Çayeli İlçe Başkanı Hızır Efe Kadıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılan vatandaşlar yaklaşık 2 kilometre boyunca ellerindeki fenerlerle ve çalınan tulumla beraber yürüdü.

Cumhuriyet Halk Partisinin Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün burada biz bu yürüyüşü farklı siyasi görüşlerden, farklı yaşlardan insanlarla yaptık. Cumhuriyet hepimizin bayramı. Bayramlarımızın ve Cumhuriyetimizin taçlanması için ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak zorundayız." dedi.

CHP Rize Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu tür etkinlikleri Rize'nin ve Çayeli'nin aydınlık ve demokratik yüzünü, Cumhuriyete olan bağını göstermek için devam ettiriyoruz. Rize'nin her yerinde bu tür kutlama etkinlikleri yapıyoruz. Cumhuriyet kenti olan Rize'nin bağını göstermek için buradayız. İnsanlar bunları yapamazsınız dediler, biz yapıyoruz. Yürüyemezsiniz dediler biz yürüyoruz. Bizim bir bağlılığımız ve sorumluluğumuz var."

Yürüyüş 15 Temmuz Şehitleri Meydanında tulum eşliğinde oynanan horonla son buldu.

Kaynak: İHA