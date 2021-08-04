Rize'de şüpheli ölüm
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Rize'de şüpheli ölüm

Rize'de şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de 32 yaşındaki gencin şüpheli ölümü için inceleme başlatıldı.

Rize'de 32 yaşındaki gencin şüpheli ölümü için inceleme başlatıldı.

Olay merkeze bağlı Eminettin Mahallesi, Hisar Sokak üzerinde bulunan Zırh Apartmanı'nın 5. katında yaşandı. Apartman da bulunan bir evden gelen ağır koku nedeniyle apartman sakinleri il dışında bulunan ev sahibi İbrahim Hakkı Zırh ile irtibata geçti. Zırh'ın Rize'ye döndüğü sırada polise de haber verildi. İçeriden kilitli olduğu anlaşılan kapı polis ve ev sahipleri eşliğinde çilingir ile açılarak saat 23.00 sularında içeriye girildi. İçeriye girildiğinde ise Zırh ailesinin 32 yaşındaki oğulları Onur Zırh'ın hayatını kaybettiği görüldü. Şüpheli ölüm olduğu gerekçesiyle apartmanda yoğun güvenlik önlemleri alınarak giriş çıkışlar kısıtlandı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savıcısının incelemelerinin ardından ise Onur Zırh'ın cansız bedeni gece saat 03.00 sularında evden çıkartılarak kesin ölüm nedeninin belli olması için Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Ailesi haber alamayınca komşusunu aramış

İl dışında bulunan ailesinin oğulları Onur Zırh'ın durumunu öğrenmek için 29 Temmuz Perşembe günü bir alt katta oturan komşularını arayarak kapıyı çalmasını istedikleri, bunun üzerine 5. kata çıkarak evin kapısını çalan komşularına Onur Zırh'ın kapıyı açmadan "Ben iyiyim babamı ararım" diye seslendiği öğrenildi. - RİZE

Rize'de şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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