Rize'de şehitlerin isimleri polis merkezlerinde yaşatılacak

Rize Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde il genelinde 15 polis merkezine şehit polis memurlarının isimleri verildi.

Polis merkezlerinin isim değişikliği nedeniyle Cumhuriyet Şehit Nedim Çalık Polis Merkezi Amirliği önünde tören düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, her şehit yakınının gözlerindeki hüznü, yüreğindeki şehit yakını olma mutluluğunu hissettiğini söyledi.

Farkındalık oluşturarak polis merkezlerinin isimlerinin eş zamanlı değiştirilmesinin önemine değinen Çeber, "Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması adına çok önemli bir çalışma. Bu düşünceyi hayata geçiren polis teşkilatını tebrik ediyorum." dedi.

Çeber, Şehitlerin bir gün değil, her gün hafızalarında olduğunu vurgulayarak, "Onların aziz hatıralarını yaşatmak adına her türlü desteği sağlıyoruz. Bu anlamda her polis ailesini bir birim müdürünün eşleri ile eşleştirdik ve her zaman görüşmelerimiz, aile ortamında sıcak diyaloglarımız devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Şehit Nedim Çalık Polis Merkezi Amirliği ile birlikte yeniden adlandırılan 15 polis merkezinin açılışı eş zamanlı gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebeğı, şehit yakınları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı