Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Rize'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Melek Kulaksız yönetimindeki 53 AAL 717 plakalı otomobil, güney çevre yolu Timya Vadisi mevkisinde bariyerlere çarparak alt yola düştü.
Kazada sürücü ile eşi Recep ve kızı Merve Kulaksız (10) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve kızı Rize Devlet Hastanesine, sürücü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.