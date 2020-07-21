Rize'de Kovid-19 aktif vaka sayısında artış
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Rize'de Kovid-19 aktif vaka sayısında artış

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aktif pozitif vaka sayısının 100'ün üzerine olduğu bildirildi.

Rize'de Kovid-19 aktif vaka sayısında artış
21.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:37

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aktif pozitif vaka sayısının 100'ün üzerine olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son bir ay içinde il genelinde koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmeye başlandığı belirtildi.

Bu artışın özellikle de son bir haftada tırmanışa geçtiği ifade edilen açıklamada, "Şu an için ne yazık ki aktif pozitif vaka sayımız 100'ün üzerindedir. Hatta bu amaçla testi pozitif olup klinik anlamda hiçbir şikayeti ve belirtisi olmayan ancak bulaştırıcılığı mevcut hastaları takip edebilmek için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bitişiğinde şu an için boş olan öğrenci yurdumuzu da devreye soktuk." bilgisi paylaşıldı.

Bundanki amacın artan vaka sayıları ile son günlerde zorlanan hastane kapasitesini rahatlatmak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece bir yandan hastanelerde yer yokluğu yüzünden hastaları evine göndermeyip olası bulaşın önüne geçmek, bir yandan da semptomları olmasa da pozitif olan bu hastaların tedavi süreçlerini kontrolümüz altında gerçekleştirmektir.

Özellikle ne yazık ki ilimiz merkez ve bağlı köyler, Çayeli ve Kalkandere'de vaka sayılarımız hızlı artmaktadır.

Tüm uyarılarımıza rağmen görüldü ki halen yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazeler, kafeterya ve pastaneler gibi organizasyon ve mekanlarda maske ve mesafe gibi kurallar hiçe sayılmış, kurallar bizim iyiliğimize değilmişçesine vurdumduymaz bir tavır takınılmıştır."

Açıklamada, gerekli cezaların uygulanmasının, tedbirlerin ihlalinde birçok yerde yeterince caydırıcı olamadığına işaret edilerek, "Keza herkesin başına her ortamda jandarma, polis bulundurmak da mümkün ve gerekli de değildir. Görüldü ki; çay ocağı, kafe ve restoran gibi mekanlarda mesafeli oturmak bir yana neredeyse omuz omuza, sanki salgın yokmuş gibi bir arada maskesiz, tedbirsiz bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elbette ki bu sorumsuz davranışlar virüs için bir fırsata dönüşmüş ve insanlarımız farkında olmadan hızla yayılmıştır. Daha da üzüntü verici olan ise sırf zaman geçirmek, kafa dinlemek gibi keyfi sebeplerle kontrolsüz bir arada bulunan bu insanların virüsü kaptıklarından dahi haberleri olmadan hastalığı evleri, çevrelerindeki yaşlılara bulaştırmalarıdır.

İlimize ait vakaları analiz ettiğimizde yaş grubunun oldukça düştüğünü ve virüs taşıdığının farkında bile olmayan halen olayın ciddiyetinden uzak gençlerin virüsü evdeki büyüklerine bulaştırdığını görüyoruz.

Gençlerimizin yaşların getirdiği enerjilerinin, sabırsızlıklarının eğlence ve muhabbete olan düşkünlükleri tedbirsizlik ve kural tanımamazlıkla birleştiğinde ne yazık ki en ağır bedelini sevdikleri, anne babaları, büyükleri, çevre ve tüm toplumumuz ödemektedir."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özetle son günlerde virüsün hızla bulaşmaktadır. Artık işin şakası, asla hafife alınacak tarafı yoktur. İller arası hareketliliğin maksimuma çıkması, yaklaşan Kurban Bayramı, havaların ısınması, nişan, düğün mevsimi, artan turizm faaliyetleri, çay sezonunun içerisinde bulunmamız gibi sebeplerden dolayısıyla kişisel temas ve riskimiz çok artmıştır.

İvedilikle herkesi bilinçli bir şekilde maske takmaya, sırf zaman geçirmek, eğlenmek, muhabbet etmek için toplu tüm mekanlarda bulunmamaya, toplu taşıma araçlarına asla ama asla maskesiz binmemeye, her gördüğü kalabalık ortamdan bilinçli bir şekilde kaçınmaya kendi sağlıkları için özellikle davet ediyoruz."

Toplumda kasıtlı olarak mücbir sebepler dışında özellikle kalabalık ortamlarda maske takmayan insanların sadece topluma değil kendilerine de saygılarının olmadığı vurgulanan açıklamada, "Çünkü vicdan ve akıl sahibi hiçbir insan bilerek başkasının sağlığını ve hayatını asla riske atmaz. Hele gerçek Rizeli bunu asla yapmaz.

Kurallara ve tedbirlere uymayan hiçbir ticari mekana girmeyin, toplu taşımaya binmeyin, nişan ve düğüne iştirak etmeyin. Kurala uymayan toplum ve toplulukta bulunmayın." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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