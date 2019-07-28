Rize'de İsviçreli turistin şaşkınlığı

Rize Belediyesi tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamındaki 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sırahoz Tepesi'nde atlayışların yapıldığı yarışma üç turda gerçekleştirildi. Yarışmaya, Rize ve farklı illerden yamaç paraşütçüleri katıldı.

Öte yandan İsviçre'den ailesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'ni gezmek için gelen ve Rize'de yamaç paraşütü sporunun yapıldığını öğrenen İsviçreli turist Yauuic Schueider, paraşütüyle atlayış yapmak için Sırahoz Tepesi'ne çıktı.

Atlayışını gerçekleştiren İsviçreli turist, iniş alanına vardığında kendisini yarışmanın içinde buldu. Schueider şaşkınlık yaşarken, organizasyonu yapan Rize Belediyesi ekiplerince alkışlarla karşılandı.

Schueider, gazetecilere, Karadeniz gezisi yaptığını ve paraşütü ile uçabilmek için Rize'ye uğradığını belirterek, yarışmadan haberi bulunmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Sahile indiğinde ilgiyle karşılandığını ve burada gerçeği, bir sporcunun tercümesi sayesinde öğrendiğini ifade eden Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını dile getirdi.

Kaynak: AA