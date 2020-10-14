Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
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Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı

14.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:08

Rize'de iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışan seyyar satıcı, yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanalda ilerleyen kişi, cadde ortasında rögarı yumruklayarak yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sokakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş rögar kapağından ses geldiğini duyarak kapağın yanına gitti. Kapağın altından "Kurtarın beni" şeklinde ses duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını kaldırarak içerisindeki 30 yaşındaki E.D.'yi bulunduğu yerden çıkardı. E.D.'nin olay yerinde kendisine oraya nasıl girdiğini soranlara 4 kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinden kurtularak dere yatağı marifeti ile rögara girdiğini ve ardından merkeze kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

"KAÇIRDILAR BENİ"

Olay anında orada olan ve E.D.'nin "Beni kaçırdılar" dediğini duyduğunu dile getiren Mustafa Beşiktepe "Ben burada kestane satıyordum. Adam oradan kapağa vurdu 'Kurtarın beni' diye. Bende hemen ekiplere haber verdim. Ekipler geldi kurtardı onu. 'Kaçırdılar beni' dedi, gerisini bilmiyorum. Buradan girme şansı yok. Kesin başka bir yerden girdi" ifadelerini kullandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Rögarın içerisinden çıkartılan E.D. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan durumdan şüphelenen vatandaşlar olay yerinden giden ekiplerin ardından rögar kapağını yeniden açarak başka kimsenin olup olmadığını cep telefonları flaşlarıyla ve bağırarak kontrol etti.

Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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Haber Yorumları (1)
YAHYA: Durmak yok, kaçırılmak var.
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